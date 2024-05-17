Haberler Haberler TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT Spor, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. Yaptığı yayınlarla spor gündemine yön veren TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024

TRT SPOR CANLI İZLE - TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. Yayımladığı 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunları, Kış Olimpiyat Oyunları ile TRT Spor'un sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.[2] Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

F.Bahçe'den sürpriz hamle! Mourinho derken...
Reklam
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…
Serdar Sertçelik'in kaçış trafiği belli oldu! Ankara'dan Kos'a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi
Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İOKBS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Deprem mi oldu son dakika 17 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (17 Mayıs Cuma)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:40
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:38
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:28
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:26
Beşiktaş seride avantajı kaptı! Beşiktaş seride avantajı kaptı! 23:09
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu 23:01
Daha Eski
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 23:01
Bodrum yarı finale yükseldi! Bodrum yarı finale yükseldi! 23:01
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 23:01
Çorum FK yarı finalde! Çorum FK yarı finalde! 23:01
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı 23:01
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek 23:01