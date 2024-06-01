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LGS PUAN HESAPLAMA 2024 | LGS puanı nasıl hesaplanır? Doğru, yanlış, net sayısıyla LGS sınav puanı hesapla

Bu yıl 1 milyon 38 binden fazla öğrencinin başvuruda bulunduğu Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılacak öğrenciler, lise eğitimini alacağı okulu belirlemek için birbiriyle yarışacak. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü ve standart sapma sisteminin dikkate alındığı hesaplamada, net sayıları en önemli unsurdur. Peki LGS puanı nasıl hesaplanır? İşte doğru, yanlış ve net sayısıyla LGS sınav puanı hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 11:20
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LGS PUAN HESAPLAMA 2024 | LGS puanı nasıl hesaplanır? Doğru, yanlış, net sayısıyla LGS sınav puanı hesapla

LGS PUAN HESAPLAMA 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yapılan LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek sınavın ardından tercih yapacak lise adayları, puan durumuna ya da evlerine yakınlık durumuna göre okul tericihinde bulunacak. Peki LGS puanı nasıl hesaplanır? İşte LGS puan hesaplama...

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

LGS sınavında 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabın puanını silmektedir. Her yanlış cevabın -0,25 puana mal olduğu bu sistem, öğrencilerin sınav sırasında dikkatli ve temkinli olmalarını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. LGS puanı hesaplanırken öğrencilerin doğru ve yanlış cevaplarının yanı sıra testlerin ağırlıkları ve standart sapmalar dikkate alınır.

DOĞRU, YANLIŞ, NET SAYISIYLA LGS SINAV PUANI HESAPLAMA

1. Adım: Ham Puanların Hesaplanması

Her testin ham puanı, doğru sayısından yanlış sayısının dörtte birini çıkararak hesaplanır:

Ham Puan = Doğru Sayısı − (Yanlış Sayısı) / 4

2. Adım: Testlerin Standart Puanlarının Hesaplanması

Ham puanlar standart puanlara dönüştürülür. Bu dönüştürme için testlerin ortalama ve standart sapma değerleri kullanılır:

Standart puan hesaplaması: Standart Puan = [(Ham Puan − Test Ortalaması) / Testin Standart Sapması] x 10 + 50

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3. Adım: Ağırlıklı Standart Puanların Hesaplanması

Her test için standart puanlar, testlerin ağırlıklarıyla çarpılır:

Ağırlıklı Standart Puan - Standart Puan x Test Ağırlığı

4. Adım: Toplam Puanın Hesaplanması

Ağırlıklı standart puanlar toplanarak toplam puan bulunur. LGS toplam puanı, 100 ile 500 arasında bir değere dönüştürülür.

2024 LGS ÖRNEK PUAN HESAPLAMASI

Bir öğrencinin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve diğer testlerdeki doğru ve yanlış cevaplarını göz önünde bulundurarak puan hesaplaması şöyle yapılabilir:

  • Türkçe: 15 doğru, 5 yanlış

  • Matematik: 10 doğru, 10 yanlış

  • Fen Bilimleri: 20 doğru, 0 yanlış

  • Sosyal Bilgiler: 15 doğru, 5 yanlış

  • Yabancı Dil: 10 doğru, 10 yanlış

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Ham puanlar:

  • Türkçe= 15 - (5/4) = 15 - 1.25 = 13.75

  • Matematik= 10 - (10/4) = 10 -2.5 = 7.5

  • Fen Bilimleri: 20 - (0/4) = 20 - 0 = 20

  • Sosyal Bilgiler: 15 - (5/4) = 15 - 1.25 = 13.75

  • Yabancı Dil: 10 - (10/4) = 10 - 2.5 = 7.5

Daha sonra bu ham puanlar standart puanlara dönüştürülür. Standart sapma ve ortalama değerleri bilinmediğinden bu sonuçlara MEB'in hesaplamalarıyla netlik kazanacaktır.

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