Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Mayıs Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

17:00 İstanbulspor - Sivasspor (beIN Sports 1)

20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

Serie A

21:45 Fiorentina - Napoli

Pro Lig

19:15 Damac FC - Al Fayha

21:00 Al Ettifaq - Al Akhdoud

21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den sürpriz hamle! Mourinho derken...
F.Bahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor
DİĞER
Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı!
Serdar Sertçelik'in kaçış trafiği belli oldu! Ankara'dan Kos'a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi
İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Damak - Al Feiha maçı ne zaman?
Al Ittifaq - Al Akhdoud maçı ne zaman?
ÖGG SONUÇ SORGULAMA 2024 | EGM 108. ÖGG sınav sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?
İOKBS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Deprem mi oldu son dakika 17 Mayıs
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor F.Bahçe'de ilk veda! O isim Çin'e gidiyor 09:03
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 09:02
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Mayıs bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Mayıs bugün kimin maçı var? 08:20
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:40
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:38
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 23:01
Daha Eski
Çorum FK yarı finalde! Çorum FK yarı finalde! 23:01
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı 23:01
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek 23:01
Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi 23:01
Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı! Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı! 23:01
Beşiktaş seride avantajı kaptı! Beşiktaş seride avantajı kaptı! 23:06