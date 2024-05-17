BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig 17:00 İstanbulspor - Sivasspor (beIN Sports 1) 20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

Serie A 21:45 Fiorentina - Napoli

Pro Lig 19:15 Damac FC - Al Fayha 21:00 Al Ettifaq - Al Akhdoud 21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh

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