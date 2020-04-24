FIFA'dan 211 üye futbol federasyonuna tarihi yardım!

Corona virüsü nedeniyle krizde olan dünya futboluna FIFA'dan destek geldi. 211 üye ülkeye ilk etapta 150 milyon dolarlık bir destek paketi dağıtılacak. FIFA Başkanı Infantino konuyla alakalı, "Bu bir başlangıç olacak ve hızlıca üye federasyonlara gönderilecek. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan birçok üye federasyon bulunuyor. Finansal destek planımızın ilk adımı olacak." ifadelerini kullandı.
FIFA, corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan futbol dünyasına yardım ediyor. Daha önce FIFA Başkanı Infantino'nun da belirttiği gibi maddi destek devreye giriyor. Bugün yapılan toplantılar sonrası yardım paketleri açıklandı.
Infantino, "Bu bir başlangıç olacak ve hızlıca üye federasyonlara gönderilecek. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan birçok üye federasyon bulunuyor. Finansal destek planımızın ilk adımı olacak. Hızlı bir şekilde futbolumuzun ve üyelerimizin yeniden gelişimi için bir destek paketi" diye konuştu.
Buna göre dünya futbolunun patronu, 211 üye ülkenin futbol federasyonuna 150 milyon dolarlık yardımda bulunacak. 150 milyon dolarlık bu destek ilk yardım paketi olacak ve hemen gönderilecek.
TOPLAM 500 MİLYON DOLAR
FIFA, 2019 ve 2020 yılları için toplamda 500 milyon dolarlık bir destek paketi dağıtacak.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA'dan 211 üye futbol federasyonuna tarihi yardım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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