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23 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: 'dan kulüplere müjde! Para yardımı...

Son dakika: UEFA'dan kulüplere müjde! Para yardımı...

Son dakika: 55 üye ülkeden 676 kulübe 70 milyon Euro'luk ödeme yapılmasına karar verdi.

'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapıldı ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı. UEFA, 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon Euro'luk yardım yapılacağını açıkladı.

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  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 16:05
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