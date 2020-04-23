Son dakika: UEFA'dan kulüplere müjde! Para yardımı...
Son dakika: UEFA 55 üye ülkeden 676 kulübe 70 milyon Euro'luk ödeme yapılmasına karar verdi.
UEFA'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapıldı ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı. UEFA, 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon Euro'luk yardım yapılacağını açıkladı.
Detaylar birazdan...
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 16:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: UEFA'dan kulüplere müjde! Para yardımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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