Son dakika: UEFA'dan kulüplere müjde! Para yardımı...

UEFA'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapıldı ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı. UEFA, 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon Euro'luk yardım yapılacağını açıkladı.

Detaylar birazdan...