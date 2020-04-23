Son dakika: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2022'ye ertelendi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: 2021 2022'ye ertelendi

Son dakika: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2022'ye ertelendi

Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... , 2021'de yapılacak olan 'nı 2022'ye erteledi.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ve lig askıya alınmıştı.

Bir aydan uzun süredir Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde ligler ve turnuvalar durmuş halde. 'nın organizasyonları da askıda. Ancak UEFA, yavaş yavaş sporun geleceğine dair bazı kararlar almaya başladı.

UEFA İcra Kurulu, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Ertelemeye sebep olarak 2021'e ertelenen EURO 2020 sebebiyle takvimin sıkışacak olması gösterildi.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 14:52
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