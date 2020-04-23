Son dakika: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... UEFA, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ve lig askıya alınmıştı.
Bir aydan uzun süredir Avrupa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde ligler ve turnuvalar durmuş halde. UEFA'nın organizasyonları da askıda. Ancak UEFA, yavaş yavaş sporun geleceğine dair bazı kararlar almaya başladı.
UEFA İcra Kurulu, 2021'de yapılacak olan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 2022'ye ertelendiğini duyurdu. Ertelemeye sebep olarak 2021'e ertelenen EURO 2020 sebebiyle takvimin sıkışacak olması gösterildi.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 14:52
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2022'ye ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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