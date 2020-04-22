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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan flaş karar! Tescil edilen ligler Avrupa'ya alınıyor

UEFA'dan flaş karar! Tescil edilen ligler Avrupa'ya alınıyor

'dan son dakika (koronavirüsü) kararı... Daha önce liglerin sona ermeden tescil edilmesi halinde, mevcut şampiyon takımların Avrupa kupalarına alınmayacağını aktaran UEFA, Hollanda'nın da liglerini tescil edebileceği açıklamasının ardından, alınan kararı değiştirebileceğini açıkladı. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da flaş gelişme... Daha önce Belçika Ligi'nin tescil edileceği ve Club Brugge'ün, sezon bitmeden şampiyon ilan edileceği açıklanmıştı. Belçika Futbol Federasyonu, henüz bu konuda net bir karar vermezken UEFA, Federasyonlara gönderdiği özel mektupta böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kulüplerin, Avrupa Kupaları'na alınmayacağını aktarmıştı.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Hollanda Futbol Federasyonu da, (koronavirüsü) tehlikesi nedeniyle ligin tescil edilebileceğini açıklamıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını duyurmuştu. Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonunun devam edemeyeceğini ve bu karar hakkında UEFA ve kulüplerle görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.

UEFA'DAN 'ESNEKLİK' KARARI

UEFA, Hollanda'da yaşanan bu gelişmenin ardından 'Avrupa kupalarına katılamama' kararına ilişkin esneklik sağlayacağını belirtti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'özel durum oluşması şartıyla' tescil edilen liglerde, Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanan takımların bir sonraki sezon, olağan seyrinde, yeniden UEFA ve 'ne katılabileceği yönünde karar alınacağı duyuruldu.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 13:20
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