UEFA'dan TFF'ye uyarı! "Gelecek sezon..." - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol UEFA'dan TFF'ye uyarı! "Gelecek sezon..."

'dan 'ye uyarı! "Gelecek sezon..."

UEFA'dan TFF'ye uyarı! "Gelecek sezon..."

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e verilen arada, sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu olurken, 'dan 'ye gelecek sezon için "Kombine satmayın" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Salgın sonrasında tüm ülkelerde spor karşılaşmaları dururken , Avrupa futbolunun geleceği için planlar yapmaya devam ediyor... Bu sezonun bitirilmesini neredeyse şart koşan UEFA, başlama ve bitiş tarihini ise ülkelere bıraktı ve şartlara göre plan yapılmasını istedi. Her ülkede yetkililer maçların seyircisiz oynanması konusunda somut adımlar atıp buna göre hazırlık yaparken gelecek sezonun da seyircisiz oynanması ihtimali var.

UEFA'DAN HABER BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre ile birkaç gün önce iletişime geçen UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve kulüplerinden yeni sezon için henüz kombine satışı yapmamalarını istedi.

TFF'ye "UEFA'ya bağlı organizasyonlarda yeni sezonda maçların hepsini seyircisiz oynatabiliriz. Kombine satışına izin vermeyin" mesajı iletildi. 'de liglerin en erken haziran ayında başlayacağını açıklayan TFF, gelecek sezonla ilgili kulüplere yapacağı bilgilendirmeyi de UEFA ile yarın yapılacak toplantı sonrasına erteledi.

  1. 22.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA'dan TFF'ye uyarı! "Gelecek sezon..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA