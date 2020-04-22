UEFA'dan TFF'ye uyarı! "Gelecek sezon..."

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu olurken, UEFA'dan TFF'ye gelecek sezon için "Kombine satmayın" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.
Salgın sonrasında tüm ülkelerde spor karşılaşmaları dururken UEFA, Avrupa futbolunun geleceği için planlar yapmaya devam ediyor... Bu sezonun bitirilmesini neredeyse şart koşan UEFA, başlama ve bitiş tarihini ise ülkelere bıraktı ve şartlara göre plan yapılmasını istedi. Her ülkede yetkililer maçların seyircisiz oynanması konusunda somut adımlar atıp buna göre hazırlık yaparken gelecek sezonun da seyircisiz oynanması ihtimali var.
UEFA'DAN HABER BEKLENİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre TFF ile birkaç gün önce iletişime geçen UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve Süper Lig kulüplerinden yeni sezon için henüz kombine satışı yapmamalarını istedi.
TFF'ye "UEFA'ya bağlı organizasyonlarda yeni sezonda maçların hepsini seyircisiz oynatabiliriz. Kombine satışına izin vermeyin" mesajı iletildi. Türkiye'de liglerin en erken haziran ayında başlayacağını açıklayan TFF, gelecek sezonla ilgili kulüplere yapacağı bilgilendirmeyi de UEFA ile yarın yapılacak toplantı sonrasına erteledi.
- 22.04.2020
- Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş
- Beykan Şimşek'ten flaş itiraf: Comolli Galatasaray'a gideceğim diye korktu
- Ryan Babel sırrını açıkladı! "O diziye fena sardım"
- Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den şaşırtan imaj!
- Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan TFF'ye uyarı! "Gelecek sezon..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.