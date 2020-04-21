Son dakika: UEFA talimatı verdi! Ligler ve kupa müsabakaları...

UEFA ile 55 ülkenin federasyon yetkilileri, bugün video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, hem lig ve kupa maçları, hem de uluslararası karşılaşmalar için uygulanabilecek takvim seçenekleri tartışıldı. Ayrıca UEFA, yerel ligler ve kupa müsabakalarının da tamamlanması yönünde güçlü bir öneride bulunduğunu açıkladı.

Özel durumlar halinde iptal edilecek ligler ve kupaların gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımıyla ilgili olarak nasıl bir yol izleneceğinin de ileriki günlerde duyurulacağı belirtildi.

Öte yandan UEFA Yürütme Kurulu'nun 23 Nisan Perşembe günü yapacağı toplantının ardından bu konulara ilişkin geniş bir açıklama yapılacağı da duyuruldu.