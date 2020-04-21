Son dakika: UEFA talimatı verdi! Ligler ve kupa müsabakaları...
UEFA resmi web sitesi üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu. Buna göre UEFA üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi. İşte detaylar...
UEFA ile 55 ülkenin federasyon yetkilileri, bugün video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, hem lig ve kupa maçları, hem de uluslararası karşılaşmalar için uygulanabilecek takvim seçenekleri tartışıldı. Ayrıca UEFA, yerel ligler ve kupa müsabakalarının da tamamlanması yönünde güçlü bir öneride bulunduğunu açıkladı.
Özel durumlar halinde iptal edilecek ligler ve kupaların gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımıyla ilgili olarak nasıl bir yol izleneceğinin de ileriki günlerde duyurulacağı belirtildi.
Öte yandan UEFA Yürütme Kurulu'nun 23 Nisan Perşembe günü yapacağı toplantının ardından bu konulara ilişkin geniş bir açıklama yapılacağı da duyuruldu.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 18:00
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: UEFA talimatı verdi! Ligler ve kupa müsabakaları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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