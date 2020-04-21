Son dakika: UEFA talimatı verdi! Ligler ve kupa müsabakaları... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Haberler Futbol UEFA talimatı verdi! Ligler ve kupa müsabakaları...

Son dakika: talimatı verdi! Ligler ve kupa müsabakaları...

Son dakika: UEFA talimatı verdi! Ligler ve kupa müsabakaları...

resmi web sitesi üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu. Buna göre UEFA üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi. İşte detaylar...

ile 55 ülkenin federasyon yetkilileri, bugün video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, hem lig ve kupa maçları, hem de uluslararası karşılaşmalar için uygulanabilecek takvim seçenekleri tartışıldı. Ayrıca UEFA, yerel ligler ve kupa müsabakalarının da tamamlanması yönünde güçlü bir öneride bulunduğunu açıkladı.

Özel durumlar halinde iptal edilecek ligler ve kupaların gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımıyla ilgili olarak nasıl bir yol izleneceğinin de ileriki günlerde duyurulacağı belirtildi.

Öte yandan UEFA Yürütme Kurulu'nun 23 Nisan Perşembe günü yapacağı toplantının ardından bu konulara ilişkin geniş bir açıklama yapılacağı da duyuruldu.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 18:00
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