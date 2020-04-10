EURO 2020'de ev sahipleri değişecek mi? UEFA açıkladı
A Spor muhabiri Alpaslan Düven, UEFA'nın EURO 2020'nin düzenleneceği kentlerde değişiklik düşünmediğini aktardı. A Spor canlı yayınına bağlanan Düven, detayları anlatırken, "İngiliz Sky Sports'a konuşan bir UEFA yetkilisi, 12 farklı ülkede oynanacak şampiyonada, maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik düşünülmediğini ifade etti." şeklinde konuştu. İşte detaylar...
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