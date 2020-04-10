Son dakika haberi EURO 2020'de ev sahipleri değişecek mi? UEFA açıkladı - Son dakika Futbol videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV EURO 2020'de ev sahipleri değişecek mi? UEFA açıkladı

EURO 2020'de ev sahipleri değişecek mi? UEFA açıkladı

A Spor muhabiri Alpaslan Düven, UEFA'nın EURO 2020'nin düzenleneceği kentlerde değişiklik düşünmediğini aktardı. A Spor canlı yayınına bağlanan Düven, detayları anlatırken, "İngiliz Sky Sports'a konuşan bir UEFA yetkilisi, 12 farklı ülkede oynanacak şampiyonada, maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik düşünülmediğini ifade etti." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
10 Nisan 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA