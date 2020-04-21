UEFA'dan Şampiyonlar Ligi planı! İşte o tarih | Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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'dan Şampiyonlar Ligi planı! İşte o tarih

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi planı! İşte o tarih

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle nedeniyle Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ligleri ertelenirken, Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'de ertelenmişti. İtalyan basını, okuyucularına aktardığı haberde 'nın, Şampiyonlar Ligi'ne dair planladığı takvimi açıkladı. İşte detaylar..

Corona virüsünün en fazla etkilediği spor dallarından biri de futbol oldu. Ligler ve turnuvalar askıya alınmış durumda. Ancak futbol dünyasındaki belirsizliğe el attı ve Şampiyonlar Ligi için yol haritasını belirledi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport, UEFA'nın planını açıkladı. Buna göre ikinci tur maçlarının bitimiyle hemen çeyrek final kuraları çekilecek. 11-15 Ağustos tarihleri arasında çeyrek final, 18-22 Ağustos'ta yarı final ve 29 Ağustos'ta ise final karşılaşması oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanamayan son 16 turu eşleşmeleri:

Juventus-Lyon (İlk maçı Lyon 1-0 kazandı)
Manchester City - Real Madrid (İlk maçı deplasmanda 2-1 M.City kazandı)
Barcelona - Napoli (İlk maç 1-1)
Bayern Münih - Chelsea (İlk maçı deplasmanda 3-0 Bayern kazandı)

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar:

Paris Saint-Germain (Fransa)
Atalanta (İtalya)
Atletico Madrid (İspanya)
Leipzig (Almanya)

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 14:46
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