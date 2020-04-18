Turgay Demir açıkladı! "İstanbul'da oynanabilir"

Turgay Demir, A Spor'da yaptığı açıklamada, "UEFA, Şampiyonlar Ligi için yaptığı planlamada İstanbul'da sadece final oynatmayı değil, çeyrek final ve yarı finalleri de turnuva halinde İstanbul'da oynatmayı da seçenekleri arasına almış durumda" ifadelerini kullandı.