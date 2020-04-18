Turgay Demir açıkladı! "İstanbul'da oynanabilir"
A Spor yorumcusu Turgay Demir, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demir, UEFA'nın corona virüsü salgını sebebiyle askıya aldığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final maçlarının İstanbul'da yapılacak mini bir turnuva şeklinde oynanabileceğini söyledi.
Turgay Demir, A Spor'da yaptığı açıklamada, "UEFA, Şampiyonlar Ligi için yaptığı planlamada İstanbul'da sadece final oynatmayı değil, çeyrek final ve yarı finalleri de turnuva halinde İstanbul'da oynatmayı da seçenekleri arasına almış durumda" ifadelerini kullandı.
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