Rijkaard Rüştü Reçber'i istememişti! Gerçek ortaya çıktı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Rijkaard 'i istememişti! Gerçek ortaya çıktı

Rijkaard Rüştü Reçber'i istememişti! Gerçek ortaya çıktı

2003 yılında 'ya olarak dikkatleri üzerine çeken eski milli file bekçisi , teknik direktör Rijkaard tarafından çok fazla tercih edilmemişti. Bu olayın arkasında yatan neden ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bir dönem 'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Rijkaard, 'yı çalıştırdığı dönemde edilen eski milli kaleci 'e çok fazla şans tanımamıştı. Sabah yazarı Bülent Timurlenk, Frank Rijkaard'ın Rüştü Reçber'i oynatmamasıyla ilgili bir yazı kaleme kaldı. İşte o sebepler;

"Rüştü Reçber, taze bir röportajında "Rijkaard bana karşı ön yargılıydı, forma vermedi" deyip Barça'daki eski hocasının kulaklarını çınlatmış. Hatırlayalım o günleri: 'in "Los Galacticos" politikası 3 yıldır sürerken, geride kalan 4 yılda dibe vuran Barcelona, 2003'te yeni başkan Laporta önderliğinde beyaz sayfa açtı. O sayfaya Ronaldinho ile adını yazdıran Rüştü'ydü. Laporta, 2002 Dünya Kupası'nda etkilendiği Rüştü'ye hep destek verdi ama milli kaleci, talihsiz goller yedi ve genç eldiven Valdes, Rijkaard'ın gözdesiydi. Rijkaard, yabancı dil bilmeyen Rüştü'ye mesafeli durdu, defansla uyum için Valdes 1. tercihiydi. 'da " dışından 3 futbolcu onbirde forma giyebilir" kuralı da Rüştü'nün önünü kapadı. O sezon Ronaldinho, Marquez ve Saviola bu kontenjanı dolduruyordu. Rüştü 'ye döndü; Rijkaard, Valdes ile 2 şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi kazandı."

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  1. 22.04.2020
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