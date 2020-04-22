Rijkaard Rüştü Reçber'i istememişti! Gerçek ortaya çıktı
2003 yılında Barcelona'ya transfer olarak dikkatleri üzerine çeken eski milli file bekçisi Rüştü Reçber, teknik direktör Rijkaard tarafından çok fazla tercih edilmemişti. Bu olayın arkasında yatan neden ortaya çıktı. İşte detaylar...
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Rijkaard, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde transfer edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber'e çok fazla şans tanımamıştı. Sabah yazarı Bülent Timurlenk, Frank Rijkaard'ın Rüştü Reçber'i oynatmamasıyla ilgili bir yazı kaleme kaldı. İşte o sebepler;
"Rüştü Reçber, taze bir röportajında "Rijkaard bana karşı ön yargılıydı, forma vermedi" deyip Barça'daki eski hocasının kulaklarını çınlatmış. Hatırlayalım o günleri: Real Madrid'in "Los Galacticos" politikası 3 yıldır sürerken, geride kalan 4 yılda dibe vuran Barcelona, 2003'te yeni başkan Laporta önderliğinde beyaz sayfa açtı. O sayfaya Ronaldinho ile adını yazdıran Rüştü'ydü. Laporta, 2002 Dünya Kupası'nda etkilendiği Rüştü'ye hep destek verdi ama milli kaleci, talihsiz goller yedi ve genç eldiven Valdes, Rijkaard'ın gözdesiydi. Rijkaard, yabancı dil bilmeyen Rüştü'ye mesafeli durdu, defansla uyum için Valdes 1. tercihiydi. La Liga'da "AB dışından 3 futbolcu onbirde forma giyebilir" kuralı da Rüştü'nün önünü kapadı. O sezon Ronaldinho, Marquez ve Saviola bu kontenjanı dolduruyordu. Rüştü Fenerbahçe'ye döndü; Rijkaard, Valdes ile 2 şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi kazandı."
- 22.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rijkaard Rüştü Reçber'i istememişti! Gerçek ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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