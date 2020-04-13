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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Rüştü Reçber: En zorlu maçımdı

: En zorlu maçımdı

Rüştü Reçber: En zorlu maçımdı

Corona virüsü hastalığını atlatan , çok zor günler yaşadığını söyledi.

Tecrübeli isim, virüsü başta ciddiye almadığını ifade ederek, "Ateşim 7. gün çok yükseldi. Testim pozitif çıktı. Hayatımın en zorlu maçlarından biriydi. Virüs çok ciddi. Evde kalıp, devletin kurallarına uyun" dedi.

  1. 13.4.2020
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