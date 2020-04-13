Rüştü Reçber: En zorlu maçımdı

Tecrübeli isim, virüsü başta ciddiye almadığını ifade ederek, "Ateşim 7. gün çok yükseldi. Testim pozitif çıktı. Hayatımın en zorlu maçlarından biriydi. Virüs çok ciddi. Evde kalıp, devletin kurallarına uyun" dedi.