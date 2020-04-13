Rüştü Reçber: En zorlu maçımdı
Corona virüsü hastalığını atlatan Rüştü Reçber, çok zor günler yaşadığını söyledi.
Tecrübeli isim, virüsü başta ciddiye almadığını ifade ederek, "Ateşim 7. gün çok yükseldi. Testim pozitif çıktı. Hayatımın en zorlu maçlarından biriydi. Virüs çok ciddi. Evde kalıp, devletin kurallarına uyun" dedi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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