Eski Fenerbahçeli'den yıllar sonra gelen itiraf! ''Volkan Demirel'le sorunlar yaşadım''

Altyapıdan çıkıp Fenerbahçe'de oynayan Can Arat sarı lacivertlilerde yaşadıklarından, şu an gelinen durumu Ajansspor'a anlattı.

''VOLKAN DEMİREL İLE YAŞADIĞIM SORUNLAR VARDI''

"Ben kesinlikle hala oynayabilirdim tutunamadım diye bir şey yok. Başkan ile son konuşmamı hatırlıyorum 3 yıl imza at dedi ama gurur yapıp atmadım. Ayrılmamın nedenine gelince; İçeride bir takım şeyler vardı, Volkan Demirel ile yaşadığım bir takım sorunlar vardı. Daha doğrusu ne olduğunu ben de bilmiyorum. Parayı hiç mevzu etmedim. Ben kendi isteğimle ayrıldım ve Kendimi kanıtlamak için Abdullah hocanın yanına gittim. Luciano kalsaydı, onunla oynasaydım daha farklı şeyler olabilirdi. Başkan istemesine rağmen ben gitmeyi tercih ettim. Altyapıdan değil transfer olsaydım daha güçlü olacaktım. Pişmanlığım kesinlikle yok."

"ALEX TAM BİR LİDER"

"Alex dışardan çok sakin olayları izleyip hareket edebilen bir insan. İşler saha içinde tersine gittiği zaman otoriteyi eline alıp bağırabilen kaptan. O yüzden Alex zaten Alex. Saha içinde kaşlarını havaya kaldırıp bağırabilen tam bir lider.

Fenerbahçe'ye ve oyunculara çok şey katmıştır. Alex, Arda Turan'ın ilk çıktığı yıllarda çok iyi futbolcu olacağını söylerdi. Fenerbahçe ve rakip oyuncuların çok sevdiği bir oyuncuydu Alex."

HAGI Mİ YOKSA ALEX Mİ?

"Hagi ile Alex'in kariyeri arasında farklar var. Alex, Türkiye'de çok uzun süre kaldı. Hagi, Avrupa'da oynadığı için terazide üstte yer alıyor. İkisinin de katkıları çok. Hagi, Avrupa anlamında takımına katkısı çok büyük. Alex, şampiyonluklarda ve takım içinde çok katkıları olan bir futbolcu. İstatistiklere baktığımzda Alex'in önde olduğu görülüyor. Ben de şu an Alex derim. Bu iki futbolcu tartışılmaz çünkü farklı özelliklere sahip oyuncular. UEFA Kupası hariç Alex, Hagi'den takımına daha çok katkıda bulundu."

"DAUM'DAN ÇOK ŞEYLER ÖĞRENDİM"

"Daum Fenerbahçe'ye ilk geldiği zaman genç oyuncular arasında en yetenekli olarak beni açıklamıştı. Almanya'daki kampta yapılan kondisyon testinde düşük çıktığım için beni diskalifiye etti. Daum'dan çok şey öğrendim. Zico'nun iletişimi çok iyiydi, Baba gibi herkes onu çok seviyordu. 100. yıl şampiyonluğunda ve Sevilla maçlarının olduğu sezon çok şey kattım kendime. Bir tek Aragones zamanında olmadı. Saha kenarında antrenörlerin işi gerçekten zor."

"O haftayı hiç unutmuyorum. Sevilla deplasmanına gidişimizden, kampımız ve taraftarlarımızın coşkusunu her şeyi hatırlıyorum. O anlar benim için tatdır. Soyunma odasında çok şey yaşadık. Zico, Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde daha yumuşak karakterliydi. Tuncay Şanlı kaptan Zico'ya kızdığında bize bir şeyleri bağırarak anlatman gerek diye ifade etmişti. Zico o konuşmadan sonra biraz daha bağırarak söylerdi. Çok iyi motive eden konuşma yapardı. Zico Sevilla maçı öncesinde ve devre arasında herkese güven dağıtarak konuşmalar yaptı. Bize maçı çevirebileceğimize inandığını ifade etmişti ve gerçekten çevirdik. Sevilla karşısında maç gidiyor diye düşünürken geri dönüşü gördüğümüzde bir kıvılcım ile ayağa kalktık. Volkan'a penaltılarda büyük kuvvet geldi. Kötü goller yemesine rağmen gardı düşükken penaltıları kurtardı. Penaltı anlarında her şeyle dua ediyorsunuz ve inanılmaz bir zafer elde ettik."

"ARAGONES İNATÇIYDI!"

"Aragones'in oyuncularla iletişimi farklıydı. Söylenen şeylerin tersini yapmayı severdi. Yaşı gereği biraz inatçıydı. O dönemde Alex'in yedek kaldığını bile hatırlıyorum. Biraz sıkıntılı dönem geçirdik."

''APPIAH'I KORKUTTUK!"

"Semih Şentürk ile birlikte deplasmana gidiyorduk. Bir tane yılan aldık. Appiah'ın odasına yılanla birlikte girdik. Appiah o sırada duş alıyor. Biz yukarıdan aşağıya yılanı uzattık. Appiah duştan çıkamadı. Adam kaçıp gitti."

"FENERBAHÇE'DE RUH EKSİKLİĞİ VAR"

"Zor bir süreç geçirdi Fenerbahçe. Başkan iyi niyetli davrandı. Taraftarın sesini dinledi. Hala da dinliyor, Onları kırmak istemiyor. Kötü bir şeyler döndü. O enerji sağlanamadı. Son 2 sezonda Fenerbahçe'de arkadaşık ve dostluk iyi değil. Bizim dönemimizde öyle değildi. İlişkiler iyi olmazsa en iyi teknik adamı getirin hiçbir şey olmaz. Ersun Yanal saha kenarında çok tedirgin ve antrenörlük güveni gitmiş gibiydi. Bir sinerji eksikliği gözüküyordu. Fenerbahçe'de içeride ruh eksikliği var."

FENERBAHÇE İÇİN EN DOĞRU İSİM ABDULLAH AVCI

"Abdullah Avcı keşke Beşiktaş'a gitmeden önce Fenerbahçe'ye gelseydi. Profile en çok uyan antrenör Abdullah Avcı'dır. Manchester City gibi olmak istiyorsanız, Avcı ile çalışmalısınız çünkü onun profili Manchester City profilidir. Futbolun içinde sistem devamlı değişiyor. Abdullah Avcı bu geçişleri çok iyi yapan bir antrenör. Fenerbahçe'ye gelse bugün çalışmasını bile yapmıştır. Fenerbahçe için Abdullah Avcı profili diyorum ben. Çok zor bir durumda Fenerbahçe. Taraftar biraz bilinçli olmalı. Sosyal medyada istememezlik yapılıp yönetime engel oluyorlar. Fenerbahçe için Abdullah Avcı en iyisidir. Abdullah Avcı çok sayıda oyuncuyu parlattı, sistem hocasıdır. Beşiktaş'ta olmayınca oyuncuya dayalı sisteme döndü ama başaramadı. Yaptığı işler ve getirdiği insanlar ortadadır. Abdullah Avcı kenardan oyunu okuması ve rakibi analiz etmesi konusunda uzmandır."

ABDULLAH AVCI YILLAR ÖNCE GALATASARAY'A GİTMEDİ!

"Erol hoca neden gelmesin ve yapamasın? Yıllar evvel Galatasaray Abdullah Avcı'yı istedi. Hoca ben o şekilde gitmek istemiyorum, ismimi karalamayıp elim güçlü gitmek istediğini ifade etti. Ben Erol hocanın ya başarısız olursa gelecekteki kariyerini etkiler mi diye düşünüyorum. Gelirse Fenerbahçe'de başarılı olabilir ve uzun yıllar kalabilir. Kendisi karar vermeli. Riske girip girmeyeceğini düşünmelidir."



