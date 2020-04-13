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13 Nisan 2020, Pazartesi
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onları paylaştı

UEFA onları paylaştı

'nın  hesabından de Souza ve paylaşımı geldi. Brezilyalı iki efsane yıldızın 2007'de 'de oynarken birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını pa ylaşan site "#OldPictureChallenge" (Eski fotoğraflarla meydan okuma) yazıp Alex'in hesabını etiketledi.

'nın hesabından de Souza ve paylaşımı geldi. Brezilyalı iki efsane yıldızın 2007'de 'de oynarken birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını pa ylaşan site "#OldPictureChallenge" (Eski fotoğraflarla meydan okuma) yazıp Alex'in hesabını etiketledi.


  1. 13.4.2020
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