UEFA onları paylaştı
UEFA'nın Almanya hesabından Alex de Souza ve Roberto Carlos paylaşımı geldi. Brezilyalı iki efsane yıldızın 2007'de Fenerbahçe'de oynarken birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını pa ylaşan site "#OldPictureChallenge" (Eski fotoğraflarla meydan okuma) yazıp Alex'in hesabını etiketledi.
UEFA'nın Almanya hesabından Alex de Souza ve Roberto Carlos paylaşımı geldi. Brezilyalı iki efsane yıldızın 2007'de Fenerbahçe'de oynarken birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını pa ylaşan site "#OldPictureChallenge" (Eski fotoğraflarla meydan okuma) yazıp Alex'in hesabını etiketledi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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