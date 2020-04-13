UEFA onları paylaştı

UEFA'nın Almanya hesabından Alex de Souza ve Roberto Carlos paylaşımı geldi. Brezilyalı iki efsane yıldızın 2007'de Fenerbahçe'de oynarken birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını pa ylaşan site "#OldPictureChallenge" (Eski fotoğraflarla meydan okuma) yazıp Alex'in hesabını etiketledi.





