Alex’e büyük onur - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Alex’e büyük onur

’e büyük onur

Alex’e büyük onur

'dan de Souza'ya büyük onur! 'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan sambacı, ülkesinde 'Kariyerinde birden fazla kulüpte efsaneleşen 8 isim' arasında gösterildi. ; , , ve gibi yıldızların arasında yer verildi.

'dan de Souza'ya büyük onur! 'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan sambacı, ülkesinde 'Kariyerinde birden fazla kulüpte efsaneleşen 8 isim' arasında gösterildi. ; , , ve gibi yıldızların arasında yer verildi.
  1. 14.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alex’e büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA