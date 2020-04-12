Olcay Şahan: Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'dur
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor forması giyen Olcay Şahan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hakan Gündoğar'ın sorularını yanıtlayan Şahan, "Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'dur." ifadelerini kullandı.
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