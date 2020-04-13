Alpaslan'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Fenerbahçe'nin gündemindeki Alpaslan Öztürk'ten sarı-lacivertli takıma yeşil ışık geldi. Göztepe’nin başarılı stoperi, kulüplerin anlaşması halinde büyük bir takımda oynamak istediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin gözdelerinden Göztepe'li Alpaslan Öztürk, transferine yeşil ışık yaktı. Corona virüsü nedeniyle evinden TRT Spor'un yayınına bağlanan 26 yaşındaki stoper, Fenerbahçe iddiaları için, "Göztepe büyük bir takım, ancak ailem ve düzenim İstanbul'da. O yüzden İstanbul takımları da olabilir. İki taraf da mutlu olacaksa neden olmasın" dedi. Alpaslan, ileride hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirdi. Göztepe ile 1 yıl daha kontratı olan Öztürk, bu sezon 19 maçta 3 gole imza attı.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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