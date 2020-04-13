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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Alpaslan'dan 'ye !

Alpaslan'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

'nin gündemindeki 'ten sarı-lacivertli takıma geldi. ’nin başarılı stoperi, kulüplerin anlaşması halinde büyük bir takımda oynamak istediğini söyledi.

'nin gözdelerinden 'li , transferine yaktı. Corona virüsü nedeniyle evinden Spor'un yayınına bağlanan 26 yaşındaki stoper, Fenerbahçe iddiaları için, "Göztepe büyük bir takım, ancak ailem ve düzenim 'da. O yüzden İstanbul takımları da olabilir. İki taraf da mutlu olacaksa neden olmasın" dedi. Alpaslan, ileride hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirdi. Göztepe ile 1 yıl daha kontratı olan Öztürk, bu sezon 19 maçta 3 gole imza attı.

  1. 13.4.2020
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