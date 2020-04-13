Alpaslan'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Fenerbahçe'nin gözdelerinden Göztepe'li Alpaslan Öztürk, transferine yeşil ışık yaktı. Corona virüsü nedeniyle evinden TRT Spor'un yayınına bağlanan 26 yaşındaki stoper, Fenerbahçe iddiaları için, "Göztepe büyük bir takım, ancak ailem ve düzenim İstanbul'da. O yüzden İstanbul takımları da olabilir. İki taraf da mutlu olacaksa neden olmasın" dedi. Alpaslan, ileride hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirdi. Göztepe ile 1 yıl daha kontratı olan Öztürk, bu sezon 19 maçta 3 gole imza attı.