Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...

PSG'den sezon sonu ayrılacak olan Edinson Cavani için Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe devreye girdi. Vedat Muriqi için İtalya'dan gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün yerini dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani ile dolduracak. Fenerbahçe bu transferde flaş bir isimden yardım alacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
13 Nisan 2020 Pazartesi 06:34
Güncelleme: 13.04.2020 06:34
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Fenerbahçe'de transfer operasyonu start alıyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışından uzak kalmıştı.
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de yönetim transferde üst düzey futbolculara yönelme kararı aldı.
UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını esnetecek olmasıyla mali yönden derin bir nefes alacak olan sarı-lacivertliler nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Buna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'de santrfor bölgesine gündeme dünyaca ünlü yıldız EdinsonCavani geldi. Vedat Muriqi'in taliplerinin artmasından sonra B planını devreye sokacak olan Fenerbahçe'ninKosovalı golcüden üst düzey bir isimle anlaşıp sükse yaratmak istiyor.
MURIQI'ELAZIO KANCASI! Fenerbahçe'ninKosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.