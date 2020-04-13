Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...

PSG'den sezon sonu ayrılacak olan Edinson Cavani için Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe devreye girdi. Vedat Muriqi için İtalya'dan gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün yerini dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani ile dolduracak. Fenerbahçe bu transferde flaş bir isimden yardım alacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

13 Nisan 2020 Pazartesi 06:34 Güncelleme: 13.04.2020 06:34
Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de transfer operasyonu start alıyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışından uzak kalmıştı.

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Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de yönetim transferde üst düzey futbolculara yönelme kararı aldı.

Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını esnetecek olmasıyla mali yönden derin bir nefes alacak olan sarı-lacivertliler nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...

Buna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'de santrfor bölgesine gündeme dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani geldi. Vedat Muriqi'in taliplerinin artmasından sonra B planını devreye sokacak olan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüden üst düzey bir isimle anlaşıp sükse yaratmak istiyor.

Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...

MURIQI'E LAZIO KANCASI!
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

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