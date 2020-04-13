Fenerbahçe'ye bedava Cavani! Vedat Muriqi...

PSG'den sezon sonu ayrılacak olan Edinson Cavani için Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe devreye girdi. Vedat Muriqi için İtalya'dan gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün yerini dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani ile dolduracak. Fenerbahçe bu transferde flaş bir isimden yardım alacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...