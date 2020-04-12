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Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği İsviçreli yıldız ile görüşmeler yeniden başladı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun yeni rotasının Fenerbahçe olduğu iddia edildi.
12 Nisan 2020 Pazar 23:07
Güncelleme: 12.04.2020 23:15
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Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.
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Yeni sezon kadrosunu sil baştan oluşturmayı planlayan sarı-lacivertliler, öncelikle sportif direktör ve teknik direktör sorununu halletmeyi planlıyor.
DamienComolli ve Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından hem sportif direktör hem de teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, bir yandan corona virüsü nedeniyle lige verilen arada oyuncu arayışlarına devam ediyor.
Başta sol bek, stoper ve orta saha olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun emekli olması, Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması ve sözleşmesi sona erecek Tolga Ciğerci'nin geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, aradığı oyuncuyu İsviçre'de buldu. İşte detaylar...