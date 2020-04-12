Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği İsviçreli yıldız ile görüşmeler yeniden başladı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun yeni rotasının Fenerbahçe olduğu iddia edildi.
12 Nisan 2020 Pazar 23:07 Güncelleme: 12.04.2020 23:15
Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı

Yeni sezon kadrosunu sil baştan oluşturmayı planlayan sarı-lacivertliler, öncelikle sportif direktör ve teknik direktör sorununu halletmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı

Damien Comolli ve Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından hem sportif direktör hem de teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, bir yandan corona virüsü nedeniyle lige verilen arada oyuncu arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı

Başta sol bek, stoper ve orta saha olmak üzere birçok bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun emekli olması, Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması ve sözleşmesi sona erecek Tolga Ciğerci'nin geleceğinin belirsizliğini koruması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin gözdesi sezon sonu geliyor! Görüşmeler başladı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, aradığı oyuncuyu İsviçre'de buldu. İşte detaylar...

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