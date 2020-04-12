Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer Milan'da kalmak istiyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Simon Kjaer'den flaş transfer kararı!

Eski Fenerbahçeli Simon Milan'da kalmak istiyor

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer Milan'da kalmak istiyor

Son dakika transfer haberleri... İtalya Birinci Futbol ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon , ekibinde kalmak istediğini belitti. Simon Kjaer bir zamanlar forması da giymişti. İşte tüm detaylar...

Bir dönem forması da giyen , Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, "Milan'da kalmak hayalim, zamanı geldiğinde kulüple oturup konuşacağız." ifadesini kullandı.

'dan Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, kulübün bu opsiyonu kullanması için baskı yapacağını kaydetti.

'da olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini aktaran Kjaer, sadece fiziksel değil mental olarak da kendisini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

Ibrahimovic'in Milan'a katılmasını değerlendiren defans oyuncusu, "Zlatan bize çok şey veriyor. O neredeyse her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. Onun varlığı saha dışında bile fark yaratıyor." şeklinde görüş belirtti.

  1. 12.04.2020
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