Bizim için iyi oldu - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Bizim için iyi oldu

Bizim için iyi oldu

Bizim için iyi oldu

A , 'nın 1 yıl ertelenmesinin kendileri için iyi olduğunu söyledi. , Galler ve ile aynı grupta olan İtalyan hoca, "Avantaj oldu çünkü genç bir takımız. Seneye futbolcularımızın hepsi 1 yıl daha tecrübeli olacak" diye konuştu.

A , 'nın 1 yıl ertelenmesinin kendileri için iyi olduğunu söyledi. , Galler ve ile aynı grupta olan İtalyan hoca, "Avantaj oldu çünkü genç bir takımız. Seneye futbolcularımızın hepsi 1 yıl daha tecrübeli olacak" diye konuştu.
  1. 13.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bizim için iyi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA