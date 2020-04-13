Hazır kalın - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Hazır kalın

Hazır kalın

Hazır kalın

, çalışmalarını evde sürdüren antrenör ve sporcular için antrenman videoları hazırladı. katkılarıyla hazırlanan videolar youtubedan yayınlandı. Başkan , "Herkes hazır kalmalı" dedi.

, çalışmalarını evde sürdüren antrenör ve sporcular için antrenman videoları hazırladı. katkılarıyla hazırlanan videolar youtubedan yayınlandı. Başkan , "Herkes hazır kalmalı" dedi.
  1. 13.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazır kalın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA