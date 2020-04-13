Maaşlar düşüyor
Sporcular, kulüplerine yardımcı olmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi West Ham ile İskoç temsilcisi Celtic'te futbolcular ile teknik heyetler maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti. İndirim, W. Ham'da yüzde 30, Celtic'te ise 'önemli bir miktar' olarak duyuruldu. Formula 1 takımı Haas da pilotların maaşını indirecek.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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