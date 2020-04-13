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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Maaşlar düşüyor

Maaşlar düşüyor

Sporcular, kulüplerine yardımcı olmaya devam ediyor. ekibi West ile İskoç temsilcisi 'te futbolcular ile teknik heyetler maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti. İndirim, W. Ham'da yüzde 30, Celtic'te ise 'önemli bir miktar' olarak duyuruldu. Formula 1 takımı Haas da pilotların maaşını indirecek.

Sporcular, kulüplerine yardımcı olmaya devam ediyor. ekibi West ile İskoç temsilcisi 'te futbolcular ile teknik heyetler maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti. İndirim, W. Ham'da yüzde 30, Celtic'te ise 'önemli bir miktar' olarak duyuruldu. Formula 1 takımı Haas da pilotların maaşını indirecek.
  1. 13.4.2020
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