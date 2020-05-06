İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A İtalyan ekibinde resmen açıkladı! Test sonucu pozitif

İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

'nın en köklü kulüplerinden biri olan Torino, spor camiasını üzecek haberi paylaştı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir futbolcunun corona testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Serie A ekiplerinden Torino, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada oyuncularından bir tanesinde corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı duyurdu. Oyuncunun semptom göstermediği ve hemen karantinaya alındığı açıklandı.

Ayrıca Torino kulübü corona virüsüne yakalanan oyunucunun kim olduğunu açıklamadı.

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  1. 06.05.2020
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