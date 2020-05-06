İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Serie A ekiplerinden Torino, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada oyuncularından bir tanesinde corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı duyurdu. Oyuncunun semptom göstermediği ve hemen karantinaya alındığı açıklandı.

Ayrıca Torino kulübü corona virüsüne yakalanan oyunucunun kim olduğunu açıklamadı.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM