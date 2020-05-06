İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı
İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Torino, spor camiasını üzecek haberi paylaştı. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir futbolcunun corona testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Serie A ekiplerinden Torino, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada oyuncularından bir tanesinde corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı duyurdu. Oyuncunun semptom göstermediği ve hemen karantinaya alındığı açıklandı.
Ayrıca Torino kulübü corona virüsüne yakalanan oyunucunun kim olduğunu açıklamadı.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM
Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato. #SFT— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 6, 2020
- 06.05.2020
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