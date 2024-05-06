EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU | THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri ASİL VE YEDEKLER isim listesi

EMLAK KONUT EVLERİ KURA SONUCU SORGULA | Emlak Konut'un İstanbul Arnavutköy'de hayata geçirdiği Yenişehir Evleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın başvurduğu ve İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere uzun vade sayısı ve düşük peşinatla ev aldırmayı hedefleyen projede hak sahipleri kura yolu ile belirlendi. Başvuruda bulunan adayların arasında yapılan kura çekilişinin sonuçları da en çok merak edilen konular arasında. İşte THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ASİL VE YEDEKLER isim listesi...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Arnavutköy'de özel bir proje hayata geçiriliyor. Çekiliş, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirildi.

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THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ ÖDEME PLANI

1+1 DAİRE (43 adet)

Net Metrekare Aralığı: 37,97 - 42,14 m2

Brüt Metrekare Aralığı: 57,77-65,08 m2

Fiyat Aralığı: 3.370.000 -3.800.000 TL

2+1 DAİRE (1.851 adet)

Net Metrekare Aralığı: 49,06 - 64,01 m2

Brüt Metrekare Aralığı: 72,35 - 94,54 m2

Fiyat Aralığı: 4.020.000 -5.720.000 TL

3+1 DAİRE (1.000 adet)

Net Metrekare Aralığı: 73,86 - 84,42 m2

Brüt Metrekare Aralığı: 101,69 - 121,95 m2

Fiyat Aralığı: 5.730.000 -7.700.000 TL

Fiyatlar güncellenmeden önce Emlak Konut'un resmi internet sitesinde yer alan ödeme planları 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerde aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Kura tarihinin belli olmasının ardından fiyatlar güncellenirken yeni ödeme planları kamuoyuna duyurulmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 58 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.088.000 TL

Peşinat (%20): 417.600 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL

2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 72 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 2.592.000 TL

Peşinat (%20): 518.400 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL

3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 102 m2

Vade: 120 ay

Satış Fiyatı: 3.672.000 TL

Peşinat (%20): 734.400 TL

1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL

2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL

3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL

1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL

2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL

3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL

4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL

5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL

6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL