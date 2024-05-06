KABİNE TOPLANIYOR! Öğretmen atamalarında sayı belli oluyor! (6 Mayıs Kabine Toplantısı gündemi)

KABİNE TOPLANTISI 6 MAYIS 2024 | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemlerinin masaya yatırılacağı toplantıda, ana gündem maddesinin ise öğretmen atamaları ve dar gelirli emekliler için atılacak adımlar olması bekleniyor. Atanmayı bekleyen milyonlarca öğretmen toplantının detaylarını araştırırken Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından açıklama yaparak öğretmen ataması kontenjan ve kadro sayılarını açıklaması bekleniyor.

👩‍🏫👨‍🏫EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Kabinenin ana gündem maddelerinden birisi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu atama sayısı ve takvimi olacak. Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte kaç bin öğretmen ataması yapılacağını kararlaştıracak. Toplantı sonrası atama sayısını ve takvimini Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, daha önce yaptığı açıklamada pazartesi gününü işaret ederek öğretmen atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur dedi.

💰KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

2024 yılı enflasyon raporu ve istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye yönelik uygulanan ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında. Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak. Kamuda yapılan harcamaların azaltılması ve israfın önüne geçilmesi için alınacak ek tedbirler masaya yatırılacak.

⚖9'NCU YARGI PAKETİNİN DETAYLARI

Hükümetin önümüzdeki günlerde Meclis'e göndermeye hazırladığı 9'uncu Yargı Paketi de kabinede ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son günlerde gerçekleştirdiği ikili temaslar toplantıda geniş yer bulacak.

🏨DEPREM KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin ardından bölgenin yeniden güçlenerek ayağa kaldırılması için devlet millet ele ele vererek seferberlik başlattı. Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştürüldüğü seferberlik kapsamında depremin birinci yıl dönümünde deprem konutlarının teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs seçimlerinin dahi deprem gündemini gölgeleyemediğini ve deprem illerini unutmadıklarını ifade etmiş, şehirlerin inşa ve ihyasına hızla başladıklarını söylemişti. 2024 bitmeden 200 bin konutu hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışıldığı vurgulanmıştı. Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

GAZZE'DEKİ SON DURUM

Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor. İsrail ile ticaretin tamamen durdurulması konusu da Kabinede değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. DEAŞ, DHKPC ve PKK başta olmak üzere ülkenin güvenlik ve huzurunu tehdit eden tüm unsur ve teröristlere yönelik yapılan mücadele değerlendirilecek.