Resmi açıklama! Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Callejon için... | Jose Callejon kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Resmi açıklama! Fenerbahçe'nin istediği Callejon için...

Resmi açıklama! 'nin listesindeki Callejon için...

Resmi açıklama! Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Callejon için...

'de son dakika gelişmesi... Gelecek sezon için transfer çalışmlarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, kısa süre önce 'de forma giyen Jose Callejon için atağa geçtiği yazılmıştı. İtalyan medyasında yer bulan haberde, Callejon'un menajeri Manuel Garcia Quilon'un  konu ile ilgili resmi açıklamasına yer verildi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de flaş gelişmesi... Kısa süre önce gündeme bomba gibi düşen Jose Callejon transferi konusunda yıldız futbolcunu menajeri, resmi açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan menajeri Manuel Garcio Quilon, oyuncusunun 'deki durumuna ilişkin en net açıklamayı yaptı ve geleğe dair, Fenerbahçe için umut dolu mesaj verdi.

"NAPOLI İSTEDİ AMA..."

Tecrübeli futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, "Napoli ile sözleşme yenilemesi imkansız mı? De Laurentiis (Napoli Başkanı) her zaman sözleşme yenilemek istediğini söyledi. Jose'ye ve ailesine gösterdiği ilgi için, ben dahil olmak üzere hepimiz ona minnettarız. Şu an için resmi anlaşma yok. Her iki taraf da son derece saygın bir şekilde davranıyor. Ancak, resmi bir görüşme yok." dedi.

FENERBAHÇE'YE 2 RAKİP DAHA

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuya sadece Fenerbahçe'nin talip olmadığı, aynı zamanda Sevilla ve Valencia'nın da oyuncuya ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 18:03
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