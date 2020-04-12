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12 Nisan 2020, Pazar
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'nin gözdesi Aranguiz ile temasta!

Galatasaray Fenerbahçe'nin gözdesi Aranguiz ile temasta!

'nin gündeminde olan Şilili futbolcu , 'ın da listesine girdi. Orta sahada alternatif arayışına giren sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle görüşeceği öğrenildi.

Takımın kilit isimleri Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı sıkıntıda olan B planını devreye soktu. Takvim'de yer alan habere göre iki ismi de takımda tutması zor olan sarı-kırmızılılar, Leverkusen ile sözleşmesi bitecek olan 'i listesine aldı.

'in kısa süre önce 'nin de gündemine giren Şilili yıldız için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Cimbom kısa süre içinde Aranguiz'in menajeriyle görüşecek.

YENİ TEKLİF YAPILDI

Ancak 30 yaşındaki futbolcuya Leverkusen'in yeni sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Bundesliga dışında birçok ligden de Aranguiz'e teklif olduğu gelen bilgiler arasında. Bu nedenle Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor... Bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.


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  1. 12.04.2020
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