Fulham Seri'nin fiyatını belirledi! İşte 'Evet' denecek rakam

Eğer sarı-kırmızılılar 18 milyon euro olan opsiyon için en az 10 milyon euro ödemezse ve Championship'te Premier Lig'e çıkma potasında yer alan Fulham eğer başarılı olursa Seri, Londra ekibine dönecek. Aksi taktirde Fulham, Seri'yi satışa koyacak. Ekonomik krizi göz önüne alarak 10 milyon euro civarında bir rakama 'Evet' diyecek.