Fulham Seri'nin fiyatını belirledi! İşte 'Evet' denecek rakam
Fulham'ın Jean Michel Seri için yaptığı iki planda da Galatasaray seçeneği yer almıyor.
Eğer sarı-kırmızılılar 18 milyon euro olan opsiyon için en az 10 milyon euro ödemezse ve Championship'te Premier Lig'e çıkma potasında yer alan Fulham eğer başarılı olursa Seri, Londra ekibine dönecek. Aksi taktirde Fulham, Seri'yi satışa koyacak. Ekonomik krizi göz önüne alarak 10 milyon euro civarında bir rakama 'Evet' diyecek.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fulham Seri'nin fiyatını belirledi! İşte 'Evet' denecek rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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