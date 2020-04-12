Fulham Seri'nin fiyatını belirledi! İşte 'Evet' denecek rakam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fulham Seri'nin fiyatını belirledi! İşte 'Evet' denecek rakam

Fulham Seri'nin fiyatını belirledi! İşte 'Evet' denecek rakam

Fulham Seri'nin fiyatını belirledi! İşte 'Evet' denecek rakam

Fulham'ın Jean Michel Seri için yaptığı iki planda da seçeneği yer almıyor.

Eğer sarı-kırmızılılar 18 milyon euro olan opsiyon için en az 10 milyon euro ödemezse ve Championship'te 'e çıkma potasında yer alan Fulham eğer başarılı olursa Seri, ekibine dönecek. Aksi taktirde Fulham, Seri'yi satışa koyacak. Ekonomik krizi göz önüne alarak 10 milyon euro civarında bir rakama 'Evet' diyecek.

  1. 12.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fulham Seri'nin fiyatını belirledi! İşte 'Evet' denecek rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA