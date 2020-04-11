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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Balotelli bombası patlıyor! Yıldız isim 'ı böyle duyurdu

Balotelli bombası patlıyor! Yıldız isim Galatasaray'ı böyle duyurdu

Serie A takımı Brescia'da forma giyen sezon sonu ayrılmayı kafasına koydu. Menajerine takım bulması konusunda talimat veren yıldız golcü, seçenekler arasında 'ı en iyi ihtimal olarak görüyor. İtalya basınındaki haberlere göre Balotelli aklına en yatkın seçenek olarak sarı-kırmızılı takımı belirledi.

ekiplerinden 'da yıldız futbolcu bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. 'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Mario Balotelli'den transfer mesajı geldi.

Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, yıldız futbolcunun menajerinin öne sürdüğü Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı, 'de oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

FARKLI BİR KÜLTÜR, FARKLI BİR HAYAT
Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı.

Brescia'dan sezon sonunda ayrılmaya karar veren Balotelli'nin gelecek sezon planları arasında Galatasaray olduğu iddia edilirken, İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.


  1. 11.04.2020
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