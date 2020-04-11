Balotelli bombası patlıyor! Yıldız isim Galatasaray'ı böyle duyurdu
İtalya Serie A takımı Brescia'da forma giyen Mario Balotelli sezon sonu ayrılmayı kafasına koydu. Menajerine takım bulması konusunda talimat veren yıldız golcü, seçenekler arasında Galatasaray'ı en iyi ihtimal olarak görüyor. İtalya basınındaki haberlere göre Balotelli aklına en yatkın seçenek olarak sarı-kırmızılı takımı belirledi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yıldız futbolcu Mario Balotelli bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Mario Balotelli'den transfer mesajı geldi.
Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, yıldız futbolcunun menajerinin öne sürdüğü Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı, Türkiye'de oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.
FARKLI BİR KÜLTÜR, FARKLI BİR HAYAT
Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.
Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı.
Brescia'dan sezon sonunda ayrılmaya karar veren Balotelli'nin gelecek sezon planları arasında Galatasaray olduğu iddia edilirken, İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balotelli bombası patlıyor! Yıldız isim Galatasaray'ı böyle duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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