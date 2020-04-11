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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da Mariano'nun yerine Aurelio Buta geliyor

Galatasaray'da Mariano'nun yerine Aurelio Buta geliyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde sahne almak isteyen Galatasaray, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına da hız verdi. Cimbom, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariaonu'nun yerine Royal Antwerp'in sağ beki Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Sezon sonunda Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom'un sağ bek transferine öncelik vermesi beklenirken, Belçika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Voetbal Belgie'nin haberine göre Galatasaray, Royal Antwerp forması giyen sağ bek Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

PREMIER LİG EKİPLERİNİN DE RADARINDA

Geçtiğimiz sezon ekiplerinin de dikkatini çeken Buta için Belçika ekibinin, 5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceği iddia edildi.

Kulüple 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Antwerp'in, bu yaz Buta'nın satışından bonservis geliri elde etmek isteyebileceği belirtiliyor.

  1. 11.04.2020
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