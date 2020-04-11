Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor

Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor

Galatasaray, devre arası transfer döneminde 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Henry Onyekuru için transfer girişimlerini sürdürürken, beklenmedik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Belçika devi, Onyekuru'yu bonservisiyle kadrosuna katabilmek için devreye girerken, oyuncuyu geçtiğimiz yıl Monaco'ya kaptıran Cimbom aynı talihsizliği yaşamamak için alarma geçti. İşte detaylar...

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:15 Güncelleme: 11.04.2020 15:20
Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor

Geçtiğimiz sezon kazanılan iki kupaya performansıyla büyük katkı sağlayan, bu sezon devre arasında döndüğü Galatasaray'da şampiyonluk ümitlerini yeşerten Henry Onyekuru'ya, yeni bir talip daha çıktı.

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Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor

Genç yıldızın eski takımlarından Anderlecht, oyuncunun bonservisini Monaco'dan alabilmek için harekete geçti.

Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor

Tam da sarı-kırmızılıların Onyekuru'yu tekrar kiralamaya çalıştığı günlerde yaşanan bu gelişme, kulüpte tam anlamıyla tedirginlik yaşatıyor.

Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor

Sezon başında Nijeryalı futbolcuyu renklerine katmaya hazırlanırken, Monaco'nun araya girerek 15 milyon Euro ödemesiyle hayal kırıklığı yaşayan Cim Bom, aynı senaryoyu bu kez Anderlecht'in yaşatmasına seyirci kalmak istemiyor.

Galatasaray'da büyük alarm! Henry Onyekuru elden kaçıyor

ASLAN'IN EN BÜYÜK AVANTAJI...

Onyekuru'nun Galatasaray'da kalmak istemesi, kulübün en büyük avantajı. Cimbom, 22 yaşındaki oyuncunun bir an önce kiralık kontratını 1 sezon daha uzatarak satın alma opsiyonunu da ele geçirmeyi planlıyor.

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