Galatasaray, devre arası transfer döneminde 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Henry Onyekuru için transfer girişimlerini sürdürürken, beklenmedik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Belçika devi, Onyekuru'yu bonservisiyle kadrosuna katabilmek için devreye girerken, oyuncuyu geçtiğimiz yıl Monaco'ya kaptıran Cimbom aynı talihsizliği yaşamamak için alarma geçti. İşte detaylar...