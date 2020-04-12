Alpaslan Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Alpaslan Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Devre arası transfer döneminde İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk'ten flaş itiraflar geldi. 26 yaşındaki golcü stoper, gündem değerlendirmelerinde bulunurken, sarı-lacivertli ekibe transferinde yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

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12 Nisan 2020 Pazar 11:06 Güncelleme: 12.04.2020 11:06
Alpaslan Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Bu sezon stoper tandemini bir türlü yakalayamayan ve mecburiyetten Jailson'u o mevkiide oynatan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde birçok ismi gündemine almıştı.

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Alpaslan Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Harcama Limiti nedeniyle eli kolu bağlanan sarı-lacivertliler son çare olarak bonservissiz şekilde Simon Falette'i kiralamıştı.

Alpaslan Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Sarı Kanaryalar transferde sıkı ilgilendiği isimlerden biri, Göztepeli Alpaslan Öztürk oldu. Ancak Kanarya, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.

Alpaslan Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Sarı-kırmızılı ekibin golcü stoperi, TRT Spor'a öze açıklamalarda bulundu.

Alpaslan Öztürk'ten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Corona virüsü gündemini değerlendiren Öztürk, "Evde kolonya ve dezenfektanla geziyoruz. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

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