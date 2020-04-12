Devre arası transfer döneminde İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan Alpaslan Öztürk'ten flaş itiraflar geldi. 26 yaşındaki golcü stoper, gündem değerlendirmelerinde bulunurken, sarı-lacivertli ekibe transferinde yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...
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12 Nisan 2020 Pazar 11:06
Güncelleme: 12.04.2020 11:06
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Bu sezon stoper tandemini bir türlü yakalayamayan ve mecburiyetten Jailson'u o mevkiide oynatan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde birçok ismi gündemine almıştı.
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Harcama Limiti nedeniyle eli kolu bağlanan sarı-lacivertliler son çare olarak bonservissiz şekilde Simon Falette'i kiralamıştı.
Sarı Kanaryalar transferde sıkı ilgilendiği isimlerden biri, Göztepeli Alpaslan Öztürk oldu. Ancak Kanarya, bu transferde mutlu sona ulaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekibin golcü stoperi, TRT Spor'a öze açıklamalarda bulundu.
Corona virüsü gündemini değerlendiren Öztürk, "Evde kolonya ve dezenfektanla geziyoruz. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.