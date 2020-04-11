Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası yıldızlar yağacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası yıldızlar yağacak

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, gelecek sezonki transfer politikası neredeyse netleşti. Öte yandan kadroyu yenilemek isteyen ve 2020-21 sezondan itibaren güçlü bir ekibe sahip olmak isteyen Kanarya'ya, UEFA'dan müjdeli haber gelebilir! İşte detaylar...
11 Nisan 2020 Cumartesi 15:42 Güncelleme: 11.04.2020 16:01
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası...

Sezona Ersun Yanal - Comolli ikilisiyle başlayan Fenerbahçe, iyi başladığı lig maratonunda devamlılık sağlayamamış ve aldığı kötü sonuçlarla üst sıralardan inmeye başlamıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası...

İlk yarının sona ermesinin ardından teknik ekipte yaşanan sorunlar ortaya çıkmış ve son olarak Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyeti, bardağı taşıran son damla olmuştu.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası...

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Kanarya, artık 2020-21 sezonunun planını masaya yatırmış ve gelecek - gidecek isimleri belirlemeye başlamıştı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası...

İlk etapta teknik heyeti ve yardımcılarını belirtleyen sarı lacivertli kurmaylar, Türkiye'den ve dünyadan bir çok ünlü isimle temasa geçmişti.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası...

Bunun akabinde futbol yapılandırmasında öze dönüş projesi uygulamak isteyen Fenerbahçe, daha önce çubukluyu başarıyla terleten Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Alex de Souza gibi isimlere kulübün içerisinde yer vererek istenilen ruhu yeniden ortaya çıkartmak istiyordu.

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