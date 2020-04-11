Haberler Galeri Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası yıldızlar yağacak

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O karar sonrası yıldızlar yağacak

Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, gelecek sezonki transfer politikası neredeyse netleşti. Öte yandan kadroyu yenilemek isteyen ve 2020-21 sezondan itibaren güçlü bir ekibe sahip olmak isteyen Kanarya'ya, UEFA'dan müjdeli haber gelebilir! İşte detaylar...

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:42 Güncelleme: 11.04.2020 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





