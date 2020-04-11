Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığından beri hoca arayışına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon sonu futbol kariyerini noktalaması beklenen Emre Belözoğlu için yeni bir formül üretildi. İşte o detay...

11 Nisan 2020 Cumartesi 08:47 Güncelleme: 11.04.2020 10:10
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Yerli-yabancı birçok teknik adamla ismi anılan sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğu için adı geçen adaylardan biri olan Emre Belözoğlu için yeni bir formül bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, şimdiye dek Türkiye'de görülmemiş bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Emre Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!

Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa da, kurduğu cümlelerde aktif futbol hayatını bu yıl noktalamayı planladığını açığa vuran Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon idari menajerlikle sportif direktörlüğün harmanlanmış bir modelini sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!

Milan'da Paolo Maldini, Benfica'da Rui Costa, Ajax'ta Van der Sar ve Marc Overmars efsane oldukları kulüplerine sportif direktör olarak hizmet verirken, Emre de bu akımın Türkiye'deki temsilcisi olacak.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!

Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp, protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak. Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan, tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan tecrübeli oyuncu, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA