Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!
Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığından beri hoca arayışına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon sonu futbol kariyerini noktalaması beklenen Emre Belözoğlu için yeni bir formül üretildi. İşte o detay...
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Yerli-yabancı birçok teknik adamla ismi anılan sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğu için adı geçen adaylardan biri olan Emre Belözoğlu için yeni bir formül bulundu.
Fenerbahçe'de bu sezon kaptanlık yapan, futbolu bırakacağını net olarak açıklamasa da, kurduğu cümlelerde aktif futbol hayatını bu yıl noktalamayı planladığını açığa vuran Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon idari menajerlikle sportif direktörlüğün harmanlanmış bir modelini sahaya yansıtacağı tahmin ediliyor.
Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp, protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak. Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan, tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan tecrübeli oyuncu, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak.