Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevi Türkiye'de bir ilk olacak!

Avrupa'daki örnekleri gibi kulübede oturmayıp, protokol veya kulübe arkasındaki tribünde maçları takip etmesi beklenen Emre, her türlü sorumluluğu da sırtlayacak. Futbolun içinden geldiği için her soruna vakıf olan, tecrübesi sayesinde dünyada vitrini olan tecrübeli oyuncu, yepyeni bir anlayışla takımda futbolcular ve yönetim arasında köprü olacak.