Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de, orta sahaya takviye yapmak için kollar sıvandı. Sarı-lacivertliler 10 numara mevkisi için iki ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

11 Nisan 2020 Cumartesi 08:01
Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Yeni sezonda kadroyu yine sil baştan yapmak zorunda kalacak olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi...

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Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Sezon başında büyük umutlarla alınan Alman futbolcu Max Kruse'nin yanı sıra Miha Zajc'ın da kötü performansını göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, 10 numara transferini gündemine aldı.

Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Yönetimin farklı profilde iki isimle ilgilendiği öğrenildi... Takvim'de yer alan habere göre bu isimlerden ilki Al Hilal formasını giyen Carlos Eduardo 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Listedeki diğer isim Gremio'dan Isaque Elias Brito... 22 yaşındaki futbolcu Eduardo'nun aksine genç ve gelişime açık. Ancak Isaque'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Yönetim kısa süre içinde göreve getirilmesi beklenen yeni teknik heyetin kararına göre hareket edecek. Ancak iki futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği gelen bilgiler arasında.

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