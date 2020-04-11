Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de, orta sahaya takviye yapmak için kollar sıvandı. Sarı-lacivertliler 10 numara mevkisi için iki ismi gündemine aldı. İşte detaylar...