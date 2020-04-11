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Fenerbahçe'den 10 numara harekatı! İşte listedeki sürpriz isimler
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de, orta sahaya takviye yapmak için kollar sıvandı. Sarı-lacivertliler 10 numara mevkisi için iki ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
11 Nisan 2020 Cumartesi 08:01
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Yeni sezonda kadroyu yine sil baştan yapmak zorunda kalacak olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi...
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Sezon başında büyük umutlarla alınan Alman futbolcu MaxKruse'nin yanı sıra MihaZajc'ın da kötü performansını göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, 10 numara transferini gündemine aldı.
Yönetimin farklı profilde iki isimle ilgilendiği öğrenildi... Takvim'de yer alan habere göre bu isimlerden ilki Al Hilal formasını giyen CarlosEduardo 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Listedeki diğer isim Gremio'danIsaqueEliasBrito... 22 yaşındaki futbolcu Eduardo'nun aksine genç ve gelişime açık. Ancak Isaque'nin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yönetim kısa süre içinde göreve getirilmesi beklenen yeni teknik heyetin kararına göre hareket edecek. Ancak iki futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği gelen bilgiler arasında.