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İtalyanlar transferi duyurdu: Muriç ve Ekuban'ı istiyorlar!
İtalya'da, Süper Lig'i yakından ilgilendiren flaş bir transfer haberi yayınlandı... Aktarılan bilgilere göre Serie A ekibi Lazio teknik direkötrü Igli Tare'nin transfer planı ortaya çıktı... Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldız golcülerinin ünlü teknik direktör tarafından istediği kaydedildi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
12 Nisan 2020 Pazar 14:15
Güncelleme: 12.04.2020 14:15
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Süper Lig'i sallayacak transfer girişimi İtalya'dan geldi... Laziosiamonoi.it'in okuyucularına aktardığı haberde mavi-beyazlı kulübün teknik direktörü Igli Tare'nin, tranasfer raporunun ortaya çıktığı iddia edildi.
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Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;
Lazio için yeni isimler ortaya çıkıyor... Forvet hattını güçlendirmek isteyen Lazio'nun, yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil etmek istediği isimler tahmin edilirken, yenileri de eklenmeye başladı.
Lazio teknik direktörü Igli Tare, özellikle bu bölgede elini güçlendirmek istiyor. Usta isimleri kadrosuna dahil etmenin planlarını yapıyor.
BİR ÇOK YILDIZ LİSTEDE
Iglı Tare tarafından hem gizlice saklanan isimler var, hem de listede olduğu bilnenler. Bakambu ile başlayan bu süreç, Muriqi, Ekambo ve Giroud ile devam ediyor.
VILLAREAL'DEN BU YANA...
Bakambu ismi Lazio için yeni değil. bilindiği üzere, Villareal'den bu yana takip edilen bir isim. Ayrıca, şu an formasını giydiği Çin kulübü Beijing Guoan'da, artık işler onun için değişebilir. Fransa'da bulunan Bakambu, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Çin'e dönmek istemediğini bildirdi.