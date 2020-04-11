Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo corona virüsü salgınında skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Karantinayı adeta hiçe sayan yıldız futbolcunun kız kardeşi de karantinayı deldi. Ronaldo cephesinin bu tavrı sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.
11 Nisan 2020 Cumartesi 20:35
Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...

Portekiz'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri, Ronaldo ve ailesinin karantinaya rağmen rahat bir hayat yaşaması.

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Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...

Corona virüs (Covid19) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyona yaklaşmış durumda, hayatını kaybedenler ise 185 binin üzerinde...

Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...

Dünya Sağlık Örgütü ve devletlerin tüm yetkilileri halka "Evde kal" çağrısı yaparken, Portekiz'de yaşamını sürdüren Cristiano Ronaldo ve ailesi karantinayı hiçe saymaya devam ediyor.

Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...

Şimdilerde bulunduğu ve doğduğu yer olan Madeira'da pek kurallara uymayan, sevgilisi Georgina ve çocuklarıyla dışarıda gezmeye çıkan Ronaldo'ya halk tepki göstermişti.

Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...

ANTRENMAN İÇİN HİÇE SAYDI
Ronaldo son olarak Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyumu'nda antrenman yaparak karantinayı hiçe saymış ve büyük tepki almıştı.

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