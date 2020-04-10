Ronaldo tarihe geçiyor! 1 milyar dolar...
İtalya Serie A devi Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, corona virüsüne rağmen servetine servet katmaya devam ediyor. Mayıs ayı sonunda kişisel servetini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Portekizli süper star, spor tarihinin üçüncü, futbol tarihinin ise ilk dolar milyarderi olmak için de gün sayıyor... İşte detaylar...
10 Nisan 2020 Cuma 22:52
Güncelleme: 10.04.2020 22:52
Futbolda birçok rekoru alt üst eden Juventus'un süper starı Cristiano Ronaldo, dudak uçuklatan servetiyle de dünyanın 1 numaralı futbolcusu olmaya çok yakın...
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Poretkizli yıldız, daha önce spor dünyasında ünlü boksör Floyd Mayweather ve unutulmaz golfçü Tiger Woods'un aştığı milyar dolar sınırını geçmeye çok yaklaştı.
2019 takvim yılında 109 milyon dolar gelir elde eden CR, reklam gelirlerinden ise 44 milyon dolar kazanmıştı. Tüm sosyal medya hesaplarında toplam 420 milyon takipçiye sahip olan Ronaldo bir sosyal medya paylaşımı için de 1 milyon euro ücret alıyor.
Juventus'tan aldığı maaşı dışında 3 farklı büyük firmayla büyük sponsorluk anlaşmaları olan Ronaldo, ayrıca kendi kişisel markası CR7 ile de servetine servet katıyor.
Forbes Spor Ekonomisi Uzmanı Christina Settime'ye göre Ronaldo, mayıs ayı sonunda kişisel servetini 1 milyar dolara çıkararak bu sınırı aşan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.