Ronaldo tarihe geçiyor! 1 milyar dolar...

2019 takvim yılında 109 milyon dolar gelir elde eden CR, reklam gelirlerinden ise 44 milyon dolar kazanmıştı. Tüm sosyal medya hesaplarında toplam 420 milyon takipçiye sahip olan Ronaldo bir sosyal medya paylaşımı için de 1 milyon euro ücret alıyor.