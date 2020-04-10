Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."

"KALBİM HALA MADRID İÇİN ATIYOR"

"Real Madrid'e imza atıktan sonra çok gergindim ama çok da mutluydum. Real Madrid, hayalini kurduğum kulüplerden biriydi. Çünkü, idolüm Zidane oynamıştı. Soyunma odasına girdiğimde etraf biraz sessizdi ve böylesine muhteşem bir kulübün büyük oyuncuları gergindi. Zidane ile tanıştığımda daha da gergindim. Benim için muhteşem bir andı. Bu bir sır değil. Kalbim hala Real Madrid için çarpar. Orada oynadım ve o takımda çok fazla dostum var."