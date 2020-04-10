Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! 'İmza atacağımı düşünüyordum...' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Real Madrid'e transferiyle alakalı flaş itiraflarda bulunurken, Madrid ekibinde forma giydiği dönemde Jose Mourinho'yla yaşadığı tartışmayı anlattı.
10 Nisan 2020 Cuma 18:26 Güncelleme: 10.04.2020 18:26
Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! İmza atacağımı düşünüyordum...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil, Marca'ya özel açıklamalarda bulundu.

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Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! İmza atacağımı düşünüyordum...

İŞTE MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI

Masa tenisinde çok iyiyimdir. 11-12 yaşıma kadar oynadım. 3 ay boyunca futbolu bıraktım ve ilk turnuvamda herkesi yendim. Geleceğimle ilgili bir karar vermem gerekiyordu. Ancak, futbola gerçekten ihtiyacım vardı. Futbolu sevmiyordum demeyeceğim ama masa tenisinde daha çok eğlendiğim kesindi.

Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! İmza atacağımı düşünüyordum...

"GUARDIOLA'NIN BENDEN HOŞLANMADIĞINI ÖĞRENDİM"

2010 Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester United beni istedi. Favorim Barcelona'ydı. Onlar kadar güzel futbol oynayan takım yoktu. Barcelona'ya imza atacağımı düşünüyordum. Ancak, Pep Guardiola'nın benden hoşlanmadığını öğrendim."

Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! İmza atacağımı düşünüyordum...

"Görüşmelerde onun olmaması beni şüphelendirdi. "Pep tatilde." dediler. Mourinho ise çok ikna ediciydi. Çok yakındı ve çok kararlıydı. Yani, Pep Guardiola'nın tam tersi. Bu nedenle Jose Mourinho ve Real Madrid'i tercih ettim."

Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! İmza atacağımı düşünüyordum...

"KALBİM HALA MADRID İÇİN ATIYOR"

"Real Madrid'e imza atıktan sonra çok gergindim ama çok da mutluydum. Real Madrid, hayalini kurduğum kulüplerden biriydi. Çünkü, idolüm Zidane oynamıştı. Soyunma odasına girdiğimde etraf biraz sessizdi ve böylesine muhteşem bir kulübün büyük oyuncuları gergindi. Zidane ile tanıştığımda daha da gergindim. Benim için muhteşem bir andı. Bu bir sır değil. Kalbim hala Real Madrid için çarpar. Orada oynadım ve o takımda çok fazla dostum var."

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