Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."
İŞTE MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI
Masa tenisinde çok iyiyimdir. 11-12 yaşıma kadar oynadım. 3 ay boyunca futbolu bıraktım ve ilk turnuvamda herkesi yendim. Geleceğimle ilgili bir karar vermem gerekiyordu. Ancak, futbola gerçekten ihtiyacım vardı. Futbolu sevmiyordum demeyeceğim ama masa tenisinde daha çok eğlendiğim kesindi.
"GUARDIOLA'NIN BENDEN HOŞLANMADIĞINI ÖĞRENDİM"
2010 Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester United beni istedi. Favorim Barcelona'ydı. Onlar kadar güzel futbol oynayan takım yoktu. Barcelona'ya imza atacağımı düşünüyordum. Ancak, Pep Guardiola'nın benden hoşlanmadığını öğrendim."
"KALBİM HALA MADRID İÇİN ATIYOR"
"Real Madrid'e imza atıktan sonra çok gergindim ama çok da mutluydum. Real Madrid, hayalini kurduğum kulüplerden biriydi. Çünkü, idolüm Zidane oynamıştı. Soyunma odasına girdiğimde etraf biraz sessizdi ve böylesine muhteşem bir kulübün büyük oyuncuları gergindi. Zidane ile tanıştığımda daha da gergindim. Benim için muhteşem bir andı. Bu bir sır değil. Kalbim hala Real Madrid için çarpar. Orada oynadım ve o takımda çok fazla dostum var."