Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...

Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının İtalya'da yoğun derece yaşanması nedeniyle ailesiyle birlikte kendini Portekiz'de karantinaya alan Cristiano Ronaldo, adres değişikliğine gitti. İşte Ronaldo'nun yeni evi...

10 Nisan 2020 Cuma 13:47 Güncelleme: 10.04.2020 13:47
Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...

Corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası kendisi ve ailesini Madeira adasının başkenti Funchal'daki evine kapatan Cristiano Ronaldo adres değiştirdi.

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Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...

Funchal'dan bunalan Portekizli süper yıldız, balıkçı köyü olan Canical'da süper lüks bir villa kiraladı.

Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...

İngiliz basınında yer alan haberlerde Ronaldo'nun birkaç gün içerisinde İtalya'ya dönebileceği ve bu muhteşem okyanus manzaralı yeri, İtalya'ya dönmeden önce ailesi için kiraladığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...

Ronaldo'nun kiraladığı villa kapalı bir arazide palmiye ağaçları arasında bulunuyor.

Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...

Atlantik Okyanusu'na bakan villanın bahçesinde büyük bir de havuzu var.

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