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Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının İtalya'da yoğun derece yaşanması nedeniyle ailesiyle birlikte kendini Portekiz'de karantinaya alan Cristiano Ronaldo, adres değişikliğine gitti. İşte Ronaldo'nun yeni evi...
10 Nisan 2020 Cuma 13:47
Güncelleme: 10.04.2020 13:47
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Corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası kendisi ve ailesini Madeira adasının başkenti Funchal'daki evine kapatan Cristiano Ronaldo adres değiştirdi.
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Funchal'dan bunalan Portekizli süper yıldız, balıkçı köyü olan Canical'da süper lüks bir villa kiraladı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde Ronaldo'nun birkaç gün içerisinde İtalya'ya dönebileceği ve bu muhteşem okyanus manzaralı yeri, İtalya'ya dönmeden önce ailesi için kiraladığı belirtildi.
Ronaldo'nun kiraladığı villa kapalı bir arazide palmiye ağaçları arasında bulunuyor.
Atlantik Okyanusu'na bakan villanın bahçesinde büyük bir de havuzu var.