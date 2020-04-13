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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Evde spor hizmeti

Evde spor hizmeti

Spor Okulları, COVID-19 salgını nedeniyle 'Evde Kal'an öğrencilerinin spor yapabilmesi için önemli bir adım attı.

, sosyal medya hesaplarından her branş için evde yapılabilecek egzersizleri paylaşmaya başladı. Spordan uzak kalmak istemeyenlerin de bu hesaplardan yararlanabileceği bildirildi.

  1. 13.4.2020
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