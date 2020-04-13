Evde spor hizmeti
Fenerbahçe Spor Okulları, COVID-19 salgını nedeniyle 'Evde Kal'an öğrencilerinin spor yapabilmesi için önemli bir adım attı.
Okullar, sosyal medya hesaplarından her branş için evde yapılabilecek egzersizleri paylaşmaya başladı. Spordan uzak kalmak istemeyenlerin de bu hesaplardan yararlanabileceği bildirildi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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