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14 Nisan 2020, Salı
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Koçak: Teklif gelirse bakarız

Koçak: Teklif gelirse bakarız

2 ekibi 'nın , 'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili soruya, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir proje olursa profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" yanıtını verdi.

2 ekibi 'nın , 'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili soruya, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir proje olursa profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" yanıtını verdi.
  1. 14.4.2020
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