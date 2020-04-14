Wilmots’un aklı Fener’de

Teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin görüştüğü belirtilen Belçikalı Marc Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddetti. Voetbal24 sitesi, Wilmots'un Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e normalde sıcak bakabileceğini ancak 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi geri çevirdiğini belirtti. Haberde, Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceği ve bu takımın da Fenerbahçe olduğu vurgulanırken, iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığı kaydedildi.

BELÇİKA'YI 4 YIL ÇALIŞTIRDI; BOŞTA

2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Wilmots, sonrasında kısa süreli olarak Fildişi Sahilleri ve İran Milli Takımı'nı çalıştırdı. Deneyimli hoca, istifa ettiği 4 Aralık'tan bu yana boşta.