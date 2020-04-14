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14 Nisan 2020, Salı
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Wilmots’un aklı Fener’de

Wilmots’un aklı Fener’de

ile görüştüğü belirtilen , ’in teklifini reddetti Voetbal24, 51 yaşındaki hocanın ’a gideceği için bunu yaptığını yazdı.

Teknik direktör arayan 'nin görüştüğü belirtilen Belçikalı , 'in kendisine yaptığı teklifi reddetti. Voetbal24 sitesi, Wilmots'un Kevin Mirallas ve gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e normalde sıcak bakabileceğini ancak 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi geri çevirdiğini belirtti. Haberde, Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceği ve bu takımın da Fenerbahçe olduğu vurgulanırken, iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığı kaydedildi.

BELÇİKA'YI 4 YIL ÇALIŞTIRDI; BOŞTA

2012-16 yılları arasında Belçika A 'nın teknik direktörlüğünü yapan Wilmots, sonrasında kısa süreli olarak Fildişi Sahilleri ve İran Milli Takımı'nı çalıştırdı. Deneyimli hoca, istifa ettiği 4 Aralık'tan bu yana boşta.

  1. 14.4.2020
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