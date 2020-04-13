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13 Nisan 2020, Pazartesi
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İşte 'nin yeni forması!

İşte Fenerbahçe'nin yeni forması!

'nin giyeceği iddia edilen deplasman formaları, sızdı.

'nin giyeceği iddia edilen deplasman formaları, sızdı. Bej rengindeki kolları ve yakası lacivert formanın lacivert şort ve konçlarla tamamlanması dikkat çekti. Yeni formalar resmi olarak henüz tanıtılmadı.


  1. 13.4.2020
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