Giuliano: Şok oldum

Damien Comolli'nin gelir gelmez sattığı Giuliano, Brezilya'da yerel bir gazeteye röportaj verdi. Sambacı, "Ayrılmak aklımdan bile geçirmiyordu. Yeni sportif direktör bana gitmem gerektiğini, iyi bir teklif olduğunu söyledi. İstemediğim yerde duramazdım" dedi.