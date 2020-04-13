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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Giuliano: Şok oldum

: Şok oldum

Giuliano: Şok oldum

Damien Comolli'nin gelir gelmez sattığı , 'da yerel bir gazeteye röportaj verdi. , " aklımdan bile geçirmiyordu. sportif direktör bana gitmem gerektiğini, iyi bir teklif olduğunu söyledi. yerde duramazdım" dedi.

Damien Comolli'nin gelir gelmez sattığı , 'da yerel bir gazeteye röportaj verdi. , " aklımdan bile geçirmiyordu. sportif direktör bana gitmem gerektiğini, iyi bir teklif olduğunu söyledi. yerde duramazdım" dedi.

  1. 13.4.2020
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