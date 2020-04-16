FIFA kararı sonrası imza! Marc Wilmots Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Zeki Murat Göle ile yola devam eden sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşürken, Bekçikalı teknik direktör Marc Wilmots'ta karar kılmıştı. Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt veren Wilmots için İran'dan önemli bir haber okuyuculara aktarıldı. Buna göre Marc Wilmots'un Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması için önünde bir engel var; FIFA ile olan dava! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu netleşiyor... 2020-21 sezonunda yeni bir futbol aklına sahip olmak isteyen sarı lacivertliler, bu hususta Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle temasa geçmişti.
Bu isimlerden biri de daha önce Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran, son olarak İran Milli Takımı'nda görev alan Marc Wilmots olmuştu. Başarılı teknik direktörün sarı lacivertlilere olumlu yanıt verdiği bildirilirken, İran basınından sürpriz bir haber gündeme getirildi.
Tehrantimes.com'un okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;
"Marc Wilmots, Türk devi Fenerbahçe'nin sorumluluğunu üstlenecek ancak önünde bir engel var. Belçika'lı koç, iki tarafın da uzlaşmaya varamamasının ardından İran Milli Takımı ile yollarını ayırmış ve FIFA'da davalık olmuştu.
İran Futbol Federasyonu ve Wilmots, birbirine dava açtılar ve Belçika'lı teknik direktör, Türkiye'nin üst düzey takımına liderlik etmek için bu davayı sona erdirmek zorunda.
Wilmots, Antwerp'in teklifini Fenerbahçe için reddetti ancak İran'ın davası, Wilmots'un Fenerbahçe ile sözleşmesini imzalamasını engelliyor."
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 11:41
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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