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16 Nisan 2020, Perşembe
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FIFA kararı sonrası imza! 'ye...

FIFA kararı sonrası imza! Marc Wilmots Fenerbahçe'ye...

'de son dakika gelişmesi... Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Zeki Murat Göle ile yola devam eden sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşürken, Bekçikalı teknik direktör 'ta karar kılmıştı. Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt veren Wilmots için İran'dan önemli bir haber okuyuculara aktarıldı. Buna  göre Marc Wilmots'un Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması için önünde bir engel var; FIFA ile olan dava! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de konusu netleşiyor... 2020-21 sezonunda yeni bir futbol aklına sahip olmak isteyen sarı lacivertliler, bu hususta Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle temasa geçmişti.

Bu isimlerden biri de daha önce Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran, son olarak İran Milli Takımı'nda görev alan olmuştu. Başarılı teknik direktörün sarı lacivertlilere olumlu yanıt verdiği bildirilirken, İran basınından sürpriz bir haber gündeme getirildi.

Tehrantimes.com'un okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Marc Wilmots, Türk devi Fenerbahçe'nin sorumluluğunu üstlenecek ancak önünde bir engel var. Belçika'lı koç, iki tarafın da uzlaşmaya varamamasının ardından İran Milli Takımı ile yollarını ayırmış ve FIFA'da davalık olmuştu.

İran Futbol Federasyonu ve Wilmots, birbirine dava açtılar ve Belçika'lı teknik direktör, Türkiye'nin üst düzey takımına liderlik etmek için bu davayı sona erdirmek zorunda.

Wilmots, Antwerp'in teklifini Fenerbahçe için reddetti ancak İran'ın davası, Wilmots'un Fenerbahçe ile sözleşmesini imzalamasını engelliyor."

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 11:41
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