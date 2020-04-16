Fenerbahçe'de deprem! Ali Koç ve para...
Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı... Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, seçim süreci sonrasında mali kaynak yaratmak adına düzenlediği projelerde başarılı olamayıca, korkulan oldu! Alacaklıların kapıya dayandığı Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler bir hayli can sıkarken, eski iki yıldızın kulübü FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi. İşte detaylar....
16 Nisan 2020 Perşembe 10:40
Güncelleme: 16.04.2020 10:40
Fenerbahçe cephesinden olumlu haber gelmiyor. "Finansal dengesizlik sürdürülemez boyuttadır" diyerek kongrede Aziz Yıldırım'ın karşısına dikilip ezici bir üstünlükle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, dertlere derman olmayı başaramadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kampanyalar, hibeler, ekstra mesailerin yeterli gelmediği süreçte mali tabloda bir düzelme gerçekleşmedi. Aksine, tablonun eksi hanesi her geçen gün biraz daha artıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, futbol branşı Ali Koç başkanlığındaki ikinci sezonunda da sportif başarıya hasret kalırken, basketbolun da tadı kaçmış durumda.
Ekonomik krizin tavan yaptığı sürece dünyayı saran Covid-19 pandemisi eklenirken, sarı-lacivertliler bir de FIFA'ya başvuran eski alacaklılarla yüzleşmek durumunda.
Fenerbahçe'ye ilk darbe Yasssine Benzia'dan gelmişti. FIFA, alacaklarını tahsil etmek için başvuru yapan Cezayirli oyuncuyu haklı bulmuş ve sarı-lacivertlilerin 840 bin avro ödemesine karar vermişti.