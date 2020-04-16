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Fenerbahçe'de deprem! Ali Koç ve para...

Fenerbahçe'de bıçak kemiğe dayandı... Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, seçim süreci sonrasında mali kaynak yaratmak adına düzenlediği projelerde başarılı olamayıca, korkulan oldu! Alacaklıların kapıya dayandığı Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler bir hayli can sıkarken, eski iki yıldızın kulübü FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi. İşte detaylar....

16 Nisan 2020 Perşembe 10:40 Güncelleme: 16.04.2020 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





